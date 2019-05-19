الممثل أرنولد شوارزنيغر يتعرض لاعتداء في جنوب افريقيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أظهر مقطع فيديو تعرض نجم هوليود أرنولد شوارزنيغر لهجوم بعدما ركله شخص في ظهره خلال مشاركته في حدث رياضي في جنوب إفريقيا. حسبما اوردته هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي "



وكان حاكم ولاية كاليفورنيا السابق شوارزنيغر (71 عاما)، وهو أمريكي من أصل نمساوي، يلتقط صورا سيلفي مع معجبيه خلال فقرة القفز بالحبال في مسابقة "أرنولدكلاسيك" عندما تلقى ضربة مباغته على ظهره.

وتمكن الحرس الخاص بشوارزنيغر على الفور من القبض على الشخص المعتدي وتقييده.

وشكر شوارزنيغر معجبيه على تويتر وطمأنهم على صحته، مؤكداً أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.