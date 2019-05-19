كارداشيان تطلق اسم "سالم" على طفلها الرابع

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع، إنها أطلقت اسم "سالم وست" على طفلها الرابع، الذي حملت به ووضعته أم بديلة، الأسبوع الماضي.

ونشرت في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" صورة لوليدها ملفوفا ببطانية في سريره.

ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني وست ثلاثة أطفال آخرون هم شيكاغو التي ولدت في يناير 2018 من أم بديلة أيضا، وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونورث وعمرها خمس سنوات.

وقالت كارداشيان إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعد أن حذرها الأطباء من مشكلات صحية خطيرة إذا حملت مرة أخرى بعد ولادة سينت في 2015.