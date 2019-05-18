لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ.. قصيدة لمحمد بن راشد بمناسبة عقد قران ثلاثة من أبنائه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه في انستغرام قصيدة "لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ" بمناسبة عقد قران ثلاثة من أبنائه وهم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة قال فيها:

لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ

وفـــي سـمـاها مــنَ الأنــوارِ ألــوانُ

بَــــدَتْ بـحُـلَّـتـها الـخـضـراءِ فـاتـنـةً

وقَـــــدْ تــفــتَّـحَ بــالــنُّـوَّارِ بُــســتـانُ

والــرِّيـحُ سَـجْـسَـجُ والـبـيـداءُ قـافـيَةٌ

ربــوعـهـا بـجـمـيـلِ الــــوَردِ تــــزدانُ

وكيفَ لا وهيَ في عُرسٍ قدِ إحتَفَلَتْ

بــأحــمـدٍ ثُـــــمَّ مــكـتـومٌ وحــمــدانُ

فَــكُــلُّ ركــــنٍ بــــهِ عــطــرٌ وأغــنـيَـةٌ

وكــــــلُّ روضٍ بـــــهِ روحٌ وريـــحــانُ

أيَّــامُ أنــسٍ بــدَتْ تـجلي مـحاسنها

كـالـبَـدرِ والأنــجـمُ الـزَّهـراءُ نـيـشانُ

تـاهَتْ علىَ الغيدِ في حلٍّ وفي حُلَلٍ

وأنـحَـلَّ مــنْ حُـلَـلِ الـظـلماءِ مـرجانُ

أنـجاليَ الـصِّيدُ أبـناءُ الـعُلا درَجـوا

عـلَى الـشَّهامَة مُـذْ كـانتْ ومذْ كانوا

ربٍّـيـتكمُ وســوادُ الـلـيل يـشـهَدُ لــي

كــمـا تُـرَبِّـي صـقـورَ الـجـوَ عـقـبانُ

وصـغـتكمْ بـيـميني صَــوغَ ذي أدَبٍ

فــصـرتُـم الــيــومَ لـلـعـلياءِ فــرسـانُ

عـلَّمتكُمْ أنْ تـكونوا فـي الـعلا شُهباً

تَـنْـقَضُّ إنْ عُـرِّضَـتْ لـلـظَّيمِ أوطــانُ

وكــــان كــــل مـــرادي أن أجـهـزكـم

لـلـمـجد إذ كـــان لــلأجـداد مـيـدان

ومـنـهجي كـان فـي تـلقينكم وطـني

وحـب شـعبي فـحب الـشعب بـرهان

وكـــــان زايـــــد تــاريــخـا أدرســــه

لــكــم وأنــعــم بـــه لـلـمـجد عــنـوان

حـتى وصـلتم إلـى مـا كـنت أنشده

وأنــتـم الــيـوم لـــي فــخـر وتـيـجان

وإذ وصــلــتـم مــواصـيـل الــرجــال

وفـي سـن الـرجولة تـأسيس وبـنيان

والــيـوم أكـمـل جـهـدي إذ أزوجـكـم

وبــالــزواج يــتــم الــديــن والــشـان

فـأكـرموا مــن لـهن الـحق واحـترموا

زوجـاتـكـم فـالـهـدى بـــر وإحـسـان

ولـتـلـزموا نــهـج آبـــاء لــكـم سـلـفو

فــجـدكـم راشــــد والــمـجـد أقــــران

وعـــامــلــوا الــــنـــاس بــالــمـعـروف

واخذوا بطانة الخير إذ للخير أعوان

لـكـم أبــارك مــن قـلـبي وأنـصحكم

نـصـيـحة مـــن أب يــحـدوه إيــمـان

بـــأن تـكـونـوا بـقـلـب واحـــد أبـــدا

بــذاك يـمـتد طــول الـدهـر سـلطان