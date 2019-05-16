المكتب الاعلامي لحكومة دبي: سقوط طائرة مسح صغيرة والعمليات بمطار دبي طبيعية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم بأن عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كاجراء احترازي بسبب حادث تعرضت له طائرة صغيرة.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في وقت لاحق، عن حادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم على متنها 4 ركاب نجم عنها وفاة قائد الطائرة ومساعده، وأشار إلى أن الفرق المختصة متواجدة في موقع الحادث.

كما أوضح أن الحادث يتضمن طائرة من نوع دايموند فورتي تو تابعه لشركة هوني ويل، وكان على متنها 4 أشخاص، ويرجح سقوط الطائرة جراء خلل فني.

من جانبها أكدت مطارات دبي في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن العمليات تسير بشكلها الاعتيادي في مطار دبي الدولي بعد ان تم تعليقها احترازيا من الساعة 19:37 إلى الساعة 20:22 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بسبب سقوط طائرة صغيرة غير تجارية في منطقة قريبة من المطار.