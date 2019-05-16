بيع "أرنب بلا وجه" بـ91 مليون دولار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بيع تمثال "الأرنب" ، للفنان الأميركي جيف كونز، بيع في مزاد مقابل 91.1 مليون دولار في نيويورك، حسبما اعلنته دار مزادات كريستيز إنو



ويرجع تاريخ صنع التمثال إلى عام 1986، وهو من الصلب المصقول الذي لا يصدأ، ويبلغ طوله 104 سنتيمترات، ويجسد أرنباً ضخماً بلا ملامح وجه، ويمسك بجزرة،ويعد من أشهر الأعمال الفنية في القرن العشرين.



وقالت دار المزدات كريستيز، إن هذا أعلى سعر يجلبه عمل من صنع فنان على قيد الحياة، متخطياً الرقم القياسي الذي بيعت به لوحة الرسام البريطاني ديفيد هوكني (بورتريه فنان: مسبح مع شخصيتين) في نوفمبر الماضي، وهو 90.3 مليون دولار.

ولم يكشف عن هوية مشتري تمثال (الأرنب).