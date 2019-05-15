أسد يباغت طفلة من السياج.. وينتزع فروة رأسها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

مزق أسد غاضب فروة رأس طفلة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد أن هاجمها هي ووالدها عبر السياج، في حديقة حيوانات بجنوب أفريقيا.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الطفلة دينا ماري دي بير ووالدها بيتر تعرضا لهجوم شرس في حديقة "ويلتفريد" في جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي.

وكان الشخصان قريبين من سياج الأسود، قبل أن يباغتهما أسد غاضب، وينقض على رأس الطفلة.

وحين حاول الأب إنقاذ حياة ابنته تعرض هو الآخر للهجوم.

وأضافت أن الحادث أدى إلى إصابة قوية على مستوى رأس دينا وتركها في حالة حرجة، فيما تعرض الأب لإصابات طفيفة.