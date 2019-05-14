مفاجأة "لونية" في هواتف "آي فون" الجديدة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر تقرير بموقع تقني ياباني أن شركة "آبل" ستطلق الهاتف الجديد من آي فون طراز XR2 القادم بألوان مختلفة هذه المرة تشمل الأخضر والأرجواني.

ويعد هاتف XR2 الذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في سبتمبر 2019 ، النسخة المطورة من جهاز XR ذي الألوان الحيوية والذي تم عرضه لأول مرة العام الماضي.

ونشر التقرير في موقع MacOtakara الياباني، الذي يملك اتصالات داخل سلسلة توريد منتجات آبل ومصنعي الملحقات في آسيا.

وتعد الألوان الجديدة خيارات جريئة بالنسبة لشركة آبل، التي لم تصدر أي هاتف آي فون بهذا اللون من قبل.

حيث يتوفر جهاز iPhone XR الذي أطلقته آبل أخيرا بستة ألوان تقليدية هي الأسود والأبيض والأزرق والأحمر والقرميدي والأصفر.

ويشير تقرير MacOtakara إلى أن آبل ستتخلى عن اللونين الأزرق والقرميدي في نموذج XR2، بسبب عدم رؤيتها اهتماما كبيرا بهذه الاختلافات اللونية.

ويعد طراز XR هو أرخص طرازات مجموعة آي فون التي تم إصدارها في عام 2018، حيث بيعت النسخة الأدنى من المواصفات بسعر 749 جنيها إسترلينيا، مقارنة بعلامات سعرها من 999 إلى 1،449 جنيها إسترلينيا لكل من iPhone XS و iPhone XS Max والتي تم إطلاقها في نفس الوقت.

كما ظهرت شائعات أيضا في الأسبوع الماضي بأن آي فون XR2 سيستخدم الكاميرا الكبيرة الحجم التي ظهرت في iPhone 11 ، ولكن بدون العدسة الثالثة التي ظهرت في النموذج الأخير من السلسلة نفسها.