الأفوكادو.. دهون صحية لفقدان الوزن

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجد باحثون في دراسة أجريت بمركز أبحاث التغذية التابع لمعهد إلينوي للتكنولوجيا، شملت أشخاصا فوق سن الـ30 عاما، أن الأفوكادو يعد بديلا جيدا للكربوهيدرات المصنعة كالخبز والعكرونة، ويساعد في قمع الجوع وتخفيف الوزن.

كما كان له تأثير ملحوظ في السيطرة على مقاومة الأنسولين والجلوكوز في الدم لدى %31 من البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

ويحوي الأفوكادو على نسبة مرتفعة من الدهون الصحية، وهي دهون لا تُسبب زيادة في الوزن، ولا تُعيق التخلص من الوزن الزائد لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، بل تساهم في تعزيز الشعور بالشبع، وتقليل الرغبة في تناول الطعام لعدّة ساعاتٍ، لذلك يعدّ الأفوكادو خياراً مناسباً لإضافته للنظام الغذائي الصحي لإنقاص الوزن، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الأفوكادو على نسبة مرتفعة جداً من الألياف، وكمية قليلة من الكربوهيدرات، وبالتالي لا تتسبب في زيادة السكر في الدم، والذي يعتبر عائقاً أمام فقدان الوزن.