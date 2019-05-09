"ستاربكس"تجني 2.3 مليار دولار بسبب خطأ مسلسل "صراع العروش"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حققت شركة ستاربكس، مكاسب خيالية في أيام معدودة بفضل ظهور كوب من قهوتها "بالخطأ في أحد مشاهد مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز).

وذكر موقع "سي إن بي سي" الأمريكي أن ستاربكس حققت مكاسب تقدر بـ2.3 مليار دولار، وذلك بعد عرض الحلقة الأحدث من المسلسل، الأحد الماضي، بحسب ما قالته الرئيسة التنفيذية المختصة بالتسويق لدى الشركة "ستاسي جونز".

وشوهد الكوب الورقي بغطائه البلاستيكي على طاولة خلال احتفال في قلعة "وينترفيل"، وعلى مقربة من شخصيتي جون سنو ودينيريس تارجارين خلال الحلقة الرابعة من الموسم الأخير، التي حملت عنوان "آخر أفراد أسرة ستارك" .

وتم أمس الأول تم إعادة المونتاج للحلقة التي ظهر بها الكوب، وتم حذفه من المشهد تماما. وانتشرت صور الكوب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات من عرض الحلقة الأحدث.