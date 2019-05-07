"رامز في الشلال" يجتاح "تويتر".. ومغردون: "الضحية" دخلت فيفي طلعت عبدو

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

اجتاح وسم "رامز في الشلال" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من البرنامج، على قناة "إم بي سي مصر"، تزامنا مع أول أيام رمضان المبارك. حيث استضاف جلال الفنانة المصرية فيفي عبدو التي كانت أولى ضحاياه لهذا العام، والتي تعرضت لموجة من السخرية من المتابعين بعد مشاركتها في هذه الحلقة.

ومن أكثر الاننتقادات التي طالت فيفي عبدو بعد عرض الحلقة هي كيف أن ملامحها تبدلت بشكل تام بين بداية الحلقة ونهايتها، كما انتقدوا الألفاظ الخارجة عن الأدب التي خرجت منها خلال البرنامج.

ويشار إلى أن أحداث برنامج رامز في الشلال هذا العام تدور حول استقلال الضيف في أحد القوارب بالقرب من جزيرة بالي الأندونيسية، وخلال الإبحار عن طريق بعض المؤثرات للغرق في القارب ويكون لزاما على الضيف أن ينجو بنفسه، وبمساعدة بعض صناع البرنامج يتمكن الضيف من النجاة والوصول إلى جزيرة، وعلى الجزيرة يخرج له رامز جلال على هيئة غوريلا مخيفة للغاية.

وقال أحد المغردين تعليقا على "تحول" شكل الفنانة فيفي عبدو: "يا جماعة حلقة مبارح كانت تأكيد انه في غش بالبرنامج رامز جاب اول الحلقة فيفي عبده وآخر الحلقة اكتشفنا انه جايب عبده بس".

وعلق آخر: "انا عايز اعرف حاجه واحده.. راحت فين حواجب فيفي عبده.. احنا لسه هنشوف فضااايح".

فيما قالت إحدى المغردات: "انا خوفت اوي لما شوفتها من غير ميكب والله!".

من جانب آخر انتقد العديد من المغردين كمية التمثيل و"الكذب" الموجودين في هذا البرنامج، مشيرين إلى أن الضيوف يكونون على علم مسبق باستضافتهم في برامج رامز ويقومون باصطناع الموقف. فقال أحد المغردين: "#رامز_جلال خلص حبيبي قرفتنا من الكذب و الهبل".

وقال آخر "فيفي عبده ياما واعترفت في برامج ان حلقاتها مع رامز تمثيل والمقالب بتتجهز ليها قبل تحصل ومعاها ممثلين كتار ومشاهير اعترفو بالنقطه دي وبعد ده كله مازلنا بنصدق التراهات الي يعملها رامز".

وعلقت إحدى المغردات قائلة: "وللأسف هناك سذج يتابعوا ويصدقوا هذا الشخص الذي تمثيله ليس في البرنامج بل على هذا المشاهد الذي يمشي عليه الدور ويعيشه جو الحقيقة وكل عام تنكشف خفاياه واتفاقه مع ضحاياه على إجادة الدور".

كما وجد مغردون أن هذا البرنامج لا يتناسب مع شهر رمضان المبارك.

من جهتم وجد الكثير من المغردين أن هذه النسخة من برنامج رامز هي النسخة الأفشل لعدم وجود ترابط منطقي في الأحداث. فقال أحدهم: "افشل نسخة من برامج #رامز_جلال هالسنة #رامز_في_الشلال ،ما في سياق منطقي لمجريات الحلقة،مبين انه برنامج مركب تركيب، وفيفي عبده قدمت دورها بطريقة سطحية جداً، مركب اخدو النهر في واحد بس مغطى وجو ،فجأة هالواحد بينزل من المركب، المركب بيكمل بالنهر، وبيوصل لنقطة بيطلع غوريلا".

إلا أن بعض المغردين كانت تعليقاتهم ايجابية حول رامز وبرنامجه الجديد، حيث وجدوا أن رامز جلال هو شخص مبدع وأن برنامجه ممتع جدا ومن أجمل البرامج الرمضانية، فقال أحدهم: "رامز جلال انت مبدع وبتبذل مجهود خرافي وبتتحمل ضغوطات مهولة عشان فالنهاية تسعد الوطن العربي بالكامل.. تستحق كل نجاح وربنا يبارك في صحتك يا سوبر ستار".