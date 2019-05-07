مليون صنف نباتي وحيواني في العالم مهدد بالانقراض

المصدر: باريس - وام

حذر تقرير أممي من "انخفاض غير مسبوق" في التنوع البيولوجي في العالم حيث يوجد مليون كائن حي مهدد بالانقراض إذا لم تتخذ إجراءات جذرية.

واصدر "المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي" في مؤتمر عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في باريس اليوم تقريرا أكد فيه وجود تراجع مثير للقلق للأنواع النباتية والحيوانية في جميع أنحاء العالم ما يبرز المخاطر التي تتعرض لها الطبيعة إذا لم يتم تغيير السياسات والنهج المتعلقة بالموارد الطبيعية.

واعتمد التقرير في نتائجه على دراسة ركزت على كل الكائنات الحية بدءا من العوالق وصولا إلى الأشجار والحشرات المهددة بالتلوث أو سوء الاستخدام أو إهدار الموارد الطبيعية.. مؤكدا أن الأنواع البرية باتت تتقلص وأن النظم الإيكولوجية تتعرض للتهديد أيضا مع تلاشي بعضها تماما معتبرا أن ما يحصل هو نتيجة مباشرة للنشاط البشري.

وكان المنبر الدولي بدأ اجتماعه في باريس الأسبوع الماضي بمشاركة ما يقرب من 500 عالم وخبير لمدة أسبوع تقريبا لإعداد تقييم لحالة الكوكب من منظور التنوع البيولوجي في أكبر دراسة عالمية أجريت على الإطلاق.