"اقتصادية دبي" تدعو المستهلكين لتحري دقة فواتير المشتريات

المصدر: دبي - وام

دعا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في "اقتصادية دبي"، كافة المستهلكين للتأكد من دقة الفواتير الشرائية وتفاصيل المنتجات المباعة، وذلك عند إجراء أي عملية شرائية في أي من منافذ البيع والمنشآت التجارية المنتشرة بإمارة دبي.

وتهدف اقتصادية دبي إلى تعزيز الوعي وحماية حقوق المستهلكين خلال القيام بشراء المنتجات وبالأخص في شهر رمضان الفضيل، الذي يشهد زيادة في الاقبال على السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، وكذلك العمل على ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلي، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في حيادية وشفافية عمليات البيع والشراء، وتعزيز المكانة التنافسية والتجارية لإمارة دبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي محمد علي راشد لوتاه إن فريق العمل حريص على تكثيف الزيارات على المنشآت التجارية ومنافذ البيع بإمارة دبي، وبالأخص قبل وخلال شهر رمضان المبارك، وحتى فترة الأعياد، مشيراً إلى أن القطاع أطلق سلسلة من الحملات على الأسواق التقليدية وكبرى منافذ البيع، إلى جانب تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع تجار التجزئة للتأكد من الالتزام باشتراطات اقتصادية دبي وقوانين البيع والشراء، وعدم رفع الأسعار.

وأكد أنه يتوجب على المستهلكين المطالبة بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها لحماية حقوقهم لاحقا في حال تبين لهم وجود اختلاف بالاسعار، وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة، يتوجب تقديم شكوى وستقوم اقتصادية دبي بإتخاذ الاجراءات اللازمة.