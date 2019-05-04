بالصور.. لم تنزع عدساتها اللاصقة خلال النوم وهذا ما حدث

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شارك طبيب عيون صوراً مروعة لعين امرأة بعدما نامت بعدساتها اللاصقة، بهدف تنبيه المرضى حول مخاطر ترك العدسات اللاصقة أثناء النوم، بحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونشر الدكتور باتريك فولمر الصور التي التقطها بعيادته في ولاية نورث كارولينا الأميركية على موقع «فيسبوك»، وهي صور مزعجة لامرأة دمرت البكتيريا قرنيتها بعد أن تركت العدسات اللاصقة في عينيها طوال الليل.

وشاهد الصور التي تظهر طبقة صفراء غريبة داخل عيني المرأة، أكثر من 30 مليون شخص حتى الآن.

ويشرح الدكتور فولمر أنها تعاني من «قرحة» وهي «النتيجة المباشرة للنوم في العدسات اللاصقة».

وأوضح الطبيب أن بكتيريا «بسودوموناس» تسبب بشكل أساسي أمراضاً في العين، وقد تؤدي سريعاً إلى العمى الدائم.

وأضاف فولمر: «تقوم البكتيريا بأكل قرنية المرضى في غضون أيام، ما يؤدي إلى ترك أنسجة بيضاء ميتة داخل العين».

وتابع: «لكي أكون واضحاً للغاية، أنا لا أوصي بالنوم في أي نوع من العدسات اللاصقة، فالمخاطر تفوق الفوائد في كل مرة. يستغرق الأمر ثواني لإزالة العدسات من العينين، لكن عملية علاج تلف القرنية قد يستغرق وقتاً طويلاً جداً».

وأكد فولمر أنه من الضروري نشر الصور على نطاق واسع لتحذير الناس من مضار إبقاء العدسات اللاصقة في العينين أثناء النوم.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يستخدم ما يقدر بنحو 45 مليون أميركي العدسات اللاصقة، ثلثاهم من النساء.