شرطتا أبوظبي ودبي تضبطان 22 نصاباً في عصابتين للاحتيال الهاتفي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطة دبي، عصابتين للاحتيال الهاتفي، تضم 22 نصاباً من الجنسية الآسيوية، بينهم شخص تولّى إدارة العصابتين سوياً.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي العميد محمد سهيل الراشدي، اهتمام شرطة أبوظبي بمكافحة الجريمة، والحد من العوامل والمؤشرات التي تؤدي إلى ظهورها، بتعزيز كفاءة عناصر الأمن لمواجهتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع التدابير والخطط المناسبة للحيلولة دون وقوع الأشخاص ضحايا في براثنها، لافتاً إلى أهمية وقاية الجمهور من مسببات الجريمة، ورفع نسبة الشعور بالأمن المجتمعي وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع.

وأثنى مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي العميد عمران أحمد المزروعي، على التنسيق والتعاون المشترك بين شرطتيّ أبوظبي ودبي في مواجهة ومكافحة الممارسات الإجرامية.

وأوضح أن العصابتين، كانتا تقسّمان الأدوار الوظيفية على أفرادهما في شقتين سكنيتين، الأولى امتهنت عمليات الاحتيال الهاتفي على أفراد المجتمع، و تولت الثانية إدارة العمليات المالية والاستيلاء على مدّخرات الضحايا مشيراً إلى أن الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، يستوجب الاستمرار في تطوير الأداء الأمني، وتعزيز جهود الرقابة المبذولة بما ينعكس ايجابيا على مسيرة الأمن والاستقرار .

وكانت شرطة أبوظبي أطلقت حملة "خلّك حذر" والتي دعت من خلالها الجمهور إلى عدم الكشف عن أي معلومات أو بيانات شخصية أو مصرفية لأي متصل، كي لا يتم استغلالها أو الاحتيال عليهم، و أهمية الحيطة والحذر من العصابات الاحتيالية، مؤكدة ضرورة الإبلاغ عن مثل تلك الحالات بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة، وفي حالة الاستفسار الاتصال على خدمة أمان الهاتفية 8002626.