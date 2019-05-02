"غيرة 'قاتلة"... حفر نفق تحت منزل صديقته ليتجسس عليها فعلق فيه !

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استدعت مكسيكية الشرطة لإخراج سيزار أرنولدو جوميز، 50 عاماً، من نفق حفره ودفن نفسه بداخله ليتجسس على حبيبته السابقة.

وعلق الرجل لأكثر من 24 ساعة داخل النفق الذي أمضى أسبوعاً كاملاً في حفره تحت منزل حبيبته السابقة، جريسيلدا سانتيلان، 58 عاماً.

وقالت "جريسيلدا" إنها سمعت أصواتاً غريبة في الجزء الخلفي من منزلها، لكنها اعتقدت أنها حيوانات ضالة، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وأشارت إلى أن الأصوات ارتفعت، الخميس الماضي، وعندما ذهبت لتتحقق فوجئت بالوضع.

تقول: "طلبت من أحد الجيران التحقق من مصدر الصوت، قال لي لا يوجد شيء هناك، لكنني لاحظت بعض الأحذية والأدوات والمياه، وتفاجأت بوجود (سيزار) داخل الحفرة".