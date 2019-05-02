أفلتوا من الإعصار وقتلتهم النفايات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بعد ثلاثة أيام من إعصار "كينيث" الذي عاث خراباً في موزمبيق، ظنّ سكان أحد أحياء مدينة بيمبا، شمالي البلاد، أنهم نجوا من الأسوأ، لكنّ جبل النفايات المطلّ على منازلهم انهار نتيجةَ الأمطار الغزيرة، مخلّفاً قتلى وجرحى ومفقودين.

وأعلن المجلس البلدي المعني بشؤون حيّ "شيبوابوار" عن سقوط 7 قتلى على الأقل، بينما أفاد بعض السكان بوقوع 4 ضحايا وفقدان شخص.

وأدتّ الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "كينيث" إلى انهيار مكبّ عشوائي للنفايات، فطُمِرت أسر عدة بأكوام من المخلّفات المقزّزة.

وقال سيلسو كارلينيو (37 عاماً) وهو أحد الناجين من الحادثة: "حصل الأمر عند الساعة الـ8 مساءً، وجرف الانهيار منزليْن في البداية، حيث قصدنا بيتاً آخر فوجدنا جثث رجل وامرأة وفتاتيْن".

وكان سكّان شيبوابوار يخشون حادثاً من هذا القبيل منذ سنوات، حيث اشتكوا مرات عدة للسلطات المحلية من الخطر الذي يشكّله جبل النفايات على مساكنهم الخشبية الهشّة.

وينبش شبان، ينتعل بعضهم جزمات مطاطية، المخلّفات وسط كومة النفايات المتبقية والأكياس البلاستيكية الممزّقة، بحثاً عما يسترزقون به.