اندماج" أبوظبي التجاري" و"الاتحاد الوطني " يدخل حيز التنفيذ غدا

المصدر: أبوظبي - وام

تبدأ عملية الاندماج بين بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال اعتبارا من يوم غد الأربعاء، حيث سيتم بدء التداول على سهم الكيان الجديد "أبوظبي التجاري" في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعد عملية الاندماج هذه الثالثة التي يشهدها القطاع البنكي في دولة الإمارات حيث سينتج عنها كيان مالي ضخم تقدر إجمالي أصوله بنحو 423 مليار درهم، وستصل قيمة الودائع لديه 285 مليار درهم تقريبا في حين ستبلغ القروض والسلفيات للعملاء 265 مليار درهم وذلك بحسب البيانات المالية في نهاية عام 2018.

وحددت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم الثلاثاء آخر موعد للتداول على سهم بنك الاتحاد الوطني بحيث تتم التسوية السهمية لعمليات التداول المنفذة يوم 30 أبريل في نفس اليوم وعليه فإن المستثمر الذي يقوم بشراء أسهم بنك الاتحاد الوطني سيحصل على أسهم في بنك أبوظبي التجاري.

وسيكون السعر المرجح لتداول سهم بنك أبوظبي التجاري الجديد في تاريخ 1 مايو هو سعر إغلاقه في جلسة اليوم الثلاثاء 30 أبريل وسيخضع هذا السعر لحدود تغيير الأسعار المعمول بها لدى السوق / 15% ارتفاعا و10% انخفاضا .

وستتوفر الأسهم الجديدة لبنك أبوظبي الخاصة بمساهمي بنك الاتحاد الوطني في حسابات المساهمين بتاريخ 1 مايو علما بأنه في حال كانت أسهم بنك الاتحاد في حساب المستثمر لدى شركة وساطة أو الحافظ الأمين فستكون الأسهم الجديدة متوفرة في نفس الحساب وفي حساب المقاصة لمن لديهم حسابات بها .