"أكثر رجال العالم جاذبية" يدخل القفص الذهبي في المغرب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

احتفل نجم هوليوود البريطاني إدريس إلبا، الذي اختير العام الماضي كأكثر رجال العالم جاذبية، بحفل زفاف يستمر 3 أيام في مدينة مراكش المغربية، من عارضة الأزياء سابرينا دور.

وأظهرت صور لمجلة "فوغ" البريطانية بطل مسلسل "لوثر" التلفزيوني (46 عاما)، مع ملكة جمال فانكوفر السابقة (29 عاما).

وقالت المجلة إن الزوجين عقدا قرانهما في فندق قصر شار باغ بمراكش، الجمعة.

وارتدت العروس ثوبين من صنع مصممة الأزياء فيرا وانغ.



وتمتد مراسم الزفاف لثلاثة أيام، حيث حضر الضيوف عشاء بعنوان "ألوان السوق" في الليلة التي سبقت مراسم الزفاف الرسمية.



وخلال المراسم، ارتدت دور فستانا أبيض عاري الكتفين، ثم غيرته إلى فستان مطرز باللؤلؤ والأحجار الكريمة، بينما ارتدى إلبا بزة مخصوصة من تصميم أوزوالد بوتينغ.