وفاة عارض أزياء أمام الجمهور خلال مشاركته في أسبوع للموضة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي عارض أزياء برازيلي (26 عاماً) فجأة أمس الأول خلال عرض أقيم في إطار فعاليات أسبوع الموضة في ساو باولو، بحسب ما كشف القيّمون على هذا الحدث.

وجاء في بيان صادر عن منظّمي الفعاليات أن العارض تاليس سوريس تعرّض لوعكة صحية خلال عرض لماركة أوكسا البرازيلية. ولم يوضّح البيان أسباب الوفاة.

وفقد الشاب المعروف في أوساط الموضة باسم تاليس كوتا وعيه عندما كان يستدير لمغادرة المنصة.

وسرعان ما تدخّل عناصر الإسعاف المتواجدون في الموقع أمام أعين الجمهور المذهول. وأعربت إدارة أوكسا عن صدمتها الكبيرة بهذه الحادثة عبر حسابها على إنستغرام.