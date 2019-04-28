زبون يقاضي متجراً بسبب "0.008 دولار"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رفع صيني دعوى قضائية ضد متجر محلي، بعد أن أعاد له موظف الكاشير جزءاً من المبلغ المتبقي له عقب الشراء، على الرغم من أنه هذا المبلغ ضئيل للغاية.

واشترى الرجل من المتجر منتجات ب54.76 يواناً تعادل (8.12 دولار)، وأعطى موظف الكاشير 55 يواناً (8.16 دولار)، فرد له الأخير 0.20 يوان، بدل 0.24 يوان.

واعتبر الرجل، ويدعى شياو، أنه تعرض للغش بسبب 0.04 يوان تعادل (0.008 دولار) التي لم تكن الأقرب إلى القيمة، الأمر الذي دفعه إلى رفع قضية ضد المتجر، وفق ما ذكر موقع «أوديتي سنترال».

وقال شياو: "دفعت 55 يواناً نقداً، وأعطوني 0.20 يوان فكة. لقد أخذوا بطريقة غير مشروعة 0.04 يوان".

وأضاف: "من خلال رفع الدعوى، أردت فقط أن يعيدوا 0.04 يوان التي هي من حقي. أردت فقط أن أقول لا للممارسة غير القانونية للشركة".

وأمر القاضي، الذي نظر القضية، المتجر بدفع بقية مستحقات الفكة إلى شياو، إضافة إلى 50 يواناً (7.41 دولار أمريكي) هي رسوم رفع الدعوى.