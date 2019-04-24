إنستغرام تغلق حساب"الرئاسة السورية"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الرئاسة السورية، امس، أن إدارة تطبيق إنستغرام أغلقت حسابها الرسمي، منبّهة متابعيها إلى احتمال حصول إجراءات مماثلة مع اتساع ما سمّته "الحصار المفروض على البلاد" منذ بدء النزاع ليشمل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوردت الرئاسة في بيان نشرته على حسابها في تطبيق تلغرام ونقله الإعلام الرسمي "بعد إغلاق قناة رئاسة الجمهورية العربية السورية" على موقع يوتيوب مرات عدة، إدارة إنستغرام تقوم بإغلاق حساب الرئاسة على موقعها دون سابق إنذار أو تقديم سبب منطقي لذلك".

ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوع من إغلاق إدارة إنستغرام حسابات العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني.