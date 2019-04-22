الاتحادية للموارد البشرية تعمم العطلات الرسمية للقطاعين العام والخاص

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً خاصاً بشأن أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص في الدولة لعامي 2019 – 2020، والمعتمدة بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (47م/1و) لسنة 2019، بشأن اعتماد العطلات الرسمية للعاملين في الدولة.

وفي إطار التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عممت الهيئة أجندة الإجازات الرسمية للعامين الجاري والمقبل على كافة الوزارات والجهات الاتحادية، داعية جميع الجهات إلى التقيد بمواعيد العطلات الرسمية وفق التواريخ المبينة في القرار والتعميم، مبدية استعدادها لتقديم أي دعم أو مساعدة للوزارات والجهات الاتحادية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء المذكور وأجندة الإجازات.

وفيما يلي الأجندة المعتمدة للعاملين في القطاعين العام والخاص في الدولة: