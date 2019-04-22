جزائرية تتوج ملكة جمال العرب 2019

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اختارت لجنة تحكيم مهرجان تتويج ملكة جمال العرب، الجزائرية سمارة يحيى ملكة لعام 2019.

ونالت الفلسطينية لورين أمسيح على لقب الوصيفة الأولى، أما الوصيفة الثانية فكانت من نصيب اللبنانية مريم كمون، بينما كانت الوصيفة الثالثة المغربية نبيلة عقيلي، فيما حصلت اليمنية نرمين الجعفري على لقب الوصيفة الرابعة.

وتقدمت سمارة بالشكر للشعب الجزائري وذلك من خلال منشور في صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، قائلة: "أنا فخورة جدا أنني وقفت على هذا المسرح في مسابقة بهذا الحجم لأشرف بلدي الغالي الجزائر".

وتضم قائمة المشاركات في المنافسات على اللقب فتيات من 22 دولة عربية، يتنافسن لاختيار فائزة واحدة تحددها لجنة التحكيم.