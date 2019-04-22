الممثل الكوميدي زيلينسكي يفوز برئاسة أوكرانيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أظهر استطلاع رأي الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي حقق فوزا ساحقا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية.

وأظهر الاستطلاع أن زيلينسكي حقق نسبة تأييد تجاوزت 70 في المئة. وكان قد تأهل في الجولة الأولى للانتخابات التي عقدت قبل ثلاثة أسابيع أمام 39 مرشحا.

ونافس زيلينسكي الرئيس المخضرم بيترو بوروشينكو.

واعترف بوروشينكو بالهزيمة، لكنه قال في كلمة أمام أنصاره الذين تجمعوا في العاصمة كييف إنه لن يعتزل الساحة السياسية.

ويتمتع الرئيس الأوكراني بسلطات كبيرة تتعلق بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية للبلاد.

وقال زيلينسكي لأنصاره : "أعدكم بأني لن أخذلكم".

وأضاف : "على الرغم من أنني لست رئيسا رسميا بعد، إلا أنني كمواطن أوكراني، يمكنني أن أقول لجميع دول ما بعد الحقبة السوفيتية: أنظروا إلينا! كل شيء ممكن".