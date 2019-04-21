ولادة توأم بفارق 3 أشهر في ألمانيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في حادثة نادرة، وُلدت طفلتان توأم في ألمانيا بفارق 3 أشهر بينهما، لتحتفل كل منهما بعيد ميلادها في عام مختلف.



وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية ان الأم وضعت مولودتها الأولى في شهر اكتوبر من العام 2018، عندما كانت في الأسبوع الـ26 من حملها، وذلك بعدما ارتأى الأطبّاء ضرورة إجراء عملية قيصريّة لإخراج الجنين من رحم الأم لكي يغلق عنق الرّحم ويبقى الجنين الآخر.



وفي 22 يناير الماضي، نُقلت الأم مرّة ثانية إلى المستشفى لتضع طفلتها الثّانية.



وقال المسؤولون عن مستشفى "Holweide" الألمانيّ الذي شهد ولادة الطّفلتين، إنّ هذا الحدث هو الأوّل من نوعه في عالم الطب، لافتين الى أنّ أكبر فاصل زمني تم تسجيله من قبل في ولادة طفلين توأم بمواعيد مختلفة، كان 87 يومًا.