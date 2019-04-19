الأكل غير المنتظم والطقس البارد عدوان للقلب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أجريت في جامعة ولاية ساو باولو بالبرازيل أن المرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب ولا يتناولون الطعام بانتظام هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة أخرى بنسبة تصل لخمس مرات.

حيث أظهرت الأبحاث التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون من أمراض في القلب، أن 58٪ منهم فاتتهم وجبة الإفطار، بينما تناول 51٪ منهم وجبة عشاء في وقت متأخر من الليل، بينما قام 41٪ منهم بالاثنين، وكان هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بمشكلات جديدة خلال 30 يوما من خروجهم من المستشفى.

ويعد تناول الطعام في وقت متأخر هو تناول العشاء قبل أقل من ساعتين من النوم ثلاث ليال في الأسبوع، وتخطي الإفطار هو عدم تناول أي شيء قبل الغداء، باستثناء المشروبات.

وأضاف الدكتور ماركوس مينيكوتشي القائم على الدراسة: "تتكون وجبة الإفطار الجيدة من منتجات الألبان - مثل الحليب الخالي من الدسم أو الحليب قليل الدسم والزبادي والجبن وخبز القمح والخبز أو الحبوب والفواكه، كما يجب أن تحتوي هذه الوجبة على 15٪ إلى 35٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية."

ويعتقد العلماء أن تناول الطعام في وقت متأخر قد يؤدي إلى حدوث التهاب في الدم.

من جانب آخر، كشفت الأبحاث التي تمولها مؤسسة TRUE British Heart Foundation)، أن النوبات القلبية والسكتات الدماغية ارتفعت للضعف خلال فترات نوبات البرد التي استمرت ثلاثة أيام أو أكثر.

حيث يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى تضيق الشرايين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل النبض، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على القلب".