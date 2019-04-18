بالصور.. يخاطر بحياته من أجل سيجارة و"سيلفي"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

غامر رجل عشريني بحياته لكي يلتقط صورة سيلفي وهو يدخن سيجارة على قمة جرف صخري يبلغ ارتفاعه 100 قدم بمنطقة دورست في إنجلترا، وذلك كما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الرجل تسلق الجرف الصخري المعروف باسم "باب ديرالا" الذي يتسم بالخطورة كونه يصل ارتفاعه إلى أكثر من 30 متراً.

ولم يكتفي الرجل بالوقوف فقط فوق الجرف، بل أخذ يتنقل على نحو خطر فوق صخور الجرف بحثا عن "أفضل موقع لالتقاط صور سيلفي"!.

واضطر خفر السواحل إلى تحذير الرجل بعدم التوجه إلى الجرف باعتباره منطقة "مهددة بالانهيار"، خاصة أنه بدى لهم أن الرجل ليس من هواة رياضة التسلق الدائمين، فكان على حد قول المسؤول في خفر السواحل دان سنوزويل يرتدي حذاء رياضيا عاديا وبنطالا من الجينز.

وأضاف سنوزويل أن الجروف الصخرية في بريطانيا تتآكل باستمرار وتتساقط بعض الصخور منها بين الحين والآخر، وهي مختلفة الأحجام بين الصغيرة أو تلك التي بحجم سيارة عادية.

وأشار إلى أن من بين المشكلات الكبيرة التي يعاني منها خفر السواحل أولئك الذين يتبعون "ثقافة السيلفي"، إذ يخاطرون بحياتهم للحصور على صورة مثيرة لأنفسهم على حواف الجروف الصخرية أو أثناء فترات المد العنيف.

يذكر أن "باب ديرادلا" يمثل جسرا طبيعيا من الحجر الجيري على الساحل، الذي يعود إلى العصر الجوراسي، بالقرب لولوورث بمنطقة دورست في إنجلترا.