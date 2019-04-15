طائرة بطول ملعب كرة قدم تحلق لأول مرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حلقت أكبر طائرة في العالم، في أول رحلة لها في صحراء موهافي، جنوبي الولايات المتحدة

وتعد الطائرة التي أطلق عليها اسم "روك" الأكبر على الإطلاق إذ يضاهي طولها طول ملعب لكرة القدم في الولايات المتحدة،وهي مزودة بست محركات صنعتها شركة "ستارتولاونش سيستمز"

وتضم الطائرة التي أقلعت عند الساعة السابعة صباحا ، جسمَي طائرة، وتلتئم المركبتان مع بعضهما بعضا من خلال جناح مشترك.

وبعد تمكنها من الإقلاع بشكل ناجح، استطاعت الطائرة البقاء في الجو لمدة تزيد على ساعتين ثم هبطت في قاعدة موهافي الجوية وسط تصفيق واحتفال من مئات الأشخاص.

وتمّ تصميم الطائرة حتى تكون قادرة على إنزال صواريخ وعربات فضائية يصل وزنها إلى 226 طناً وعلى ارتفاع عشرة كيلو مترات، وتقول الشركة المصنّعة إن حجزها سيكون سهلاً للغاية.

ويوم السبت، بلغت الطائرة أقصى سرعة لها قاربت 189 ميلاً في الساعة على علو يصل إلى خمسة كيلو مترات، وكانت هذه الرحلة لأجل الاختبار فقط.