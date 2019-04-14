مغردون: "شكراً أبونا سلطان".. وعدت وأوفيت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

واصل مغردون على شبكة "تويتر" تداول وسم #شكراً_أبونا_سلطان تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي دشن أمس مع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة عدداً من المشاريع الحيوية في مدينة خورفكان أبرزها "طريق خورفكان" البالغ كلفته 6 مليارات درهم.

وغرد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: هنا الشارقة.. هنا تتحقق الأمنيات.. هنا نتقاسم الحب والحياة والمشاعر الطيبة مع صاحب السمو حاكم الشارقة الذي واجه المستحيل من أجل أن يعيش أبناؤه برغد من العيش.

وقال أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، حسن يعقوب المنصوري: سيذكر التاريخ أن "سلطاناً" سخره الله لخدمة شعبه فأحبهم وأحبوه، ووعدهم فأوفى بوعده، وبذل الغالي والنفيس ليسعدهم ويرضيهم، فاللهم ارضَ عنه وأكرمه بواسع كرمك يا الله.

وغرد الفنان حسين الجسمي بكلمات من أغنية "قادها سلطان" التي أطلقها أمس وقال فيها "حطّها شيخٍ على زنوده.. قادها سلطان عالمجرا.. وافيٍ للدار بـعهـوده.. حطّها في أوّل السطرا".