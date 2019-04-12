رفضت الزواج منه فقطع أصابعها وأذنيها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أطاحت الشرطة التركية في إسطنبول بشاب أفغاني، يُشتبه في قيامه بقطع أذنَيْ وأصابع يدي فتاة من بنات جلدته بعد أن رفضت الموافقة على الزواج منه.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلًا عن وسائل إعلام تركية؛ فإن الجيران اتصلوا بالشرطة بعد انتشار رائحة كريهة قادمة من شقة كائنة في منطقة "باهسيليفلر" في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وعندما اقتحمت الشرطة الشقة عثرت على جثة المرأة على أريكة، وقد جرى قطع أذنيها وأصابع يديها، وقد وضع القاتل الأجزاء المقطوعة تحت تلك الأريكة.

وبعد القبض على المتهم أوضح خلال اعترافاته أنه قتل الفتاة الأفغانية ناجية أرابزاي، 25 عامًا، بعد أن رفضت الزواج منه.