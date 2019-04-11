مليونير يسرق من متجر بعد شرائه جزيرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قبضت الشرطة الأمريكية على رجل سرق أشياء تقدر ب 300 دولار من أحد المتاجر، لكن المفاجأة أنه كان قد اشترى جزيرة خاصة قبل أسبوع بنحو 8 ملايين دولار.

وذكرت صحيفة «ميامي هيرالد» الأمريكية، ان الشرطة ألقت القبض على المليونير أندرو فرانيس ليبي (59 عاماً)، للاشتباه في قيامه بسرقة بضائع قيل إن قيمتها تزيد على 300 دولار.

واضافت الصيحفة أن ليبي متهم بسرقة ماكينتي قهوة، وثمانية مصابيح، وشرشف سرير من متجر «كمارت». وقام بشراء هذه الأشياء وإخراجها من صناديقها واستبدالها بسلع أخرى ثم إرجاعها واستبدال الأموال، في طريقة احتيالية.

وقبل أسبوع، اشترى رجل الأعمال الثري جزيرة طومسون قبالة ساحل «كي ويست»، حيث يتوسطها قصر فاخر. ونفى ليبي بشدة الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً إن الأمر معقد ويفضل عدم الخوض فيه.