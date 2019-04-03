خبراء فرنسيون: الطائرة المصرية المنكوبة عام 2016 كانت تالفة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف تقرير نشرته وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم، أن طائرة "إيرباص A320" المصرية التي تحطمت عام 2016 ولقي جميع ركابها مصرعهم في المتوسط، كان يجب ألا تقلع أبداً، لأنها لم تكن مجهزة للطيران.

التقرير، الذي أعده خبراء الحوادث الجوية، بتكليف من القضاء الفرنسي عن حقائق تفيد في التحقيق بحادث الطائرة المصرية، قال إنها كانت بحالة فنية متردية وغير صالحة للطيران إلا بعد الصيانة.

وبحسب راديو France Inter، الذي بث التقرير الموثق كاملاً، تبين "أنه كان يجب فحص هذه الطائرة خلال الرحلات الأربع السابقة لها بعد العيوب المتكررة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الطواقم".

وفي مستند مكون من 70 صفحة قدمه الخبراء، جاء: "قام الخبراء بتحليل دفتر وبيانات الطائرة وجدول الصيانة الآلي، ولاحظ المفتش وفني الطيران الذي صاغ التقرير أنه قبل يوم من الحادث تم إرسال ما يقرب من عشرين إنذارا عبر نظام Acars يشير ويؤكد إلى وجود أعطال داخل الطائرة، لكن شركة "مصر للطيران" لم تتدخل، كما تم التنبيه مرارا وتكرارا لمشكلة كهربائية قد تؤدي إلى نشوب حريق، إلا أن الطيارين تجاهلوا ذلك، بل وأن العيوب الرئيسية التي أبلغ عنها الإنذار المرئي والمسموع لم توضع في أي تقرير فني".

وأوضح تقرير الخبراء: "أبلغت التنبيهات الأخرى عن وجود مشكلة في صمام المحرك أو دخان في المرحاض، مما يعني بداية نشوب حريق في مقصورة المرحاض، إلا أنه تم تجاهل هذا الأمر أيضا".

وكشف التقرير، الذي تناوله موقع "روسيا اليوم"، أن هذه التنبيهات التي ظهرت في 18 مايو 2016، والتي أكدت أن ثمة كارثة على وشك الحدوث، لم تكن الوحيدة، إذ حلل الخبراء بيانات Acars بدءا من 1 مايو وتبين أن هذه المشكلة الكهربائية ظهرت في 29 رحلة جوية نفذتها الطائرة، بينما تم التنبيه عن عطل في صمام المحرك على 51 رحلة، فيما تجاهلت شركة "مصر للطيران" ببساطة هذه العشرات من التنبيهات، التي كان ينبغي أن تؤدي إلى تجميد الطائرة، ورفض إقلاعها.