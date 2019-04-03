إعفاء مواطني بريطانيا من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي بعد البركسيت

المصدر: بروكسل - وام

وافق المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي اليوم على إعفاء مواطني المملكة المتحدة من تأشيرة دخول أراضي الاتحاد بعد مغادرة بريطانيا للتكتل.

وقال المجلس الأوروبي - في بيان له في بروكسل - إنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم منح مواطني المملكة المتحدة القادمين إلى منطقة شنغن لإقامة قصيرة 90 يوما في أي 180 يوما إذنا بالسفر بدون تأشيرة.

وتم تأكيد هذا الاتفاق من قبل سفراء الاتحاد الأوروبي نيابة عن المجلس ولجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية التابعة للبرلمان الأوروبي.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي ، يتم منح الإعفاء من التأشيرة بشرط المعاملة بالمثل.

وذكرت حكومة المملكة المتحدة أنها لا تنوي طلب تأشيرة من مواطني الاتحاد الأوروبي المسافرين إلى المملكة المتحدة للإقامة القصيرة.

ونبه المجلس الأوروبي أنه في حالة قيام المملكة المتحدة بتقديم طلب تأشيرة لمواطني دولة عضو واحدة على الأقل في المستقبل ، سيتم تطبيق آلية المعاملة بالمثل الحالية وستتعهد مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالعمل دون تأخير في تطبيق الآلية.

وستقوم المفوضية بمراقبة احترام مبدأ المعاملة بالمثل بشكل مستمر وإبلاغ البرلمان الأوروبي والمجلس فورا بأي تطورات قد تعرض للخطر احترام هذا المبدأ.