ينتقم من زوجته بتفجير طائرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انتقم رجل بوتسواني من زوجته بطريقة مروعة، بعدما تعمد صدم منزله بـطائرة خاصة التي يقودها لصالح إحدى الشركات الجوية، نتيجة شجاره معها متعمدا قتلها.

وفي تفاصيل الحادثة الغريبة التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فإن الزوج الذي يعمل طيارا في شركة رحلات "كالاهاري الجوية"، تشاجر مع زوجته في المنزل، فغادره بعد أن كان يمضي سهرة معها بحضور مجموعة من الأصدقاء.

واتصل الطيار بصديق له كان من بين الحضور، وسأله إن كانت زوجته لا تزال في المنزل، ليشعر صديقه بنيته القيام بعمل انتقامي، ويطلب من الجميع مغادرة المكان.

وبفضل هذا الصديق لم يسفر الحادث إلا عن مصرع الزوج الطيار، فضلا عن احتراق بعض السيارات التي كانت في الموقع، بعد حادث اصطدام الطائرة التي كان يقودها في المنزل ليقتل زوجته.