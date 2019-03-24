"مكتوب دوت كوم" و"سوق دوت كوم" و"كريم" شركات انطلقت نحو العالمية من مدينة دبي للإنترنت

المصدر: دبي- الامارات اليوم

كشفت وكالة بلومبرغ العالمية عن نية شركة "أوبر" العالمية الاستحواذ على منافستها الأولى في المنطقة وهي شركة "كريم" التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها، ضمن صفقة تُقدَّر مبدئيا بنحو 3.1 مليار دولار (حوالي 11.4 مليار درهم)، وذلك وفق مصادر وصفتها الوكالة بالمقربة من المفاوضات الخاصة بالصفقة التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير تلك المعلومات إلى المكانة المتقدمة التي باتت دبي تحتلها كمركز لصفقات الاستحواذ الضخمة لشركات تأسست فيها واتخذت منها مقراً لأعمالها، حيث تأتي تلك الأنباء بعد نحو عامين من اتمام عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" أحد أكبر المواقع للتسوّق عبر شبكة الانترنت على مستوى العالم، الاستحواذ على "سوق دوت كوم" أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط والتي بدأت أيضا من دبي، وتحديداً من مدينة دبي للإنترنت التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 1999 تأسيساً لأكبر منطقة حرة في المنطقة للأنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاريع التقنية المتطورة، في ضوء رؤية سموه التي تحولت دبي بفضلها إلى أحد أهم المراكز العالمية للمال والأعمال في المنطقة.