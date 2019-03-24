"سيتي ووك" مشروع تجاري إماراتي مشترك في الإسكندرية

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت المجموعة الإماراتية للتنمية (هوريزون) عن مشروعها الاستثماري الأول في مصر تحت اسم "سيتي ووك" بمنطقة "أليكس ويست" غرب الإسكندرية.

وأشارت الشركة في بيان صحفي اليوم، أن افتتاح المشروع سيكون في منتصف العام 2020.

ومن الجدير بالذكر أن لا علاقة لهذا المشروع بمشروع الـ سيتي ووك التابع لشركة مراس للتطوير العقاري، والذي يحمل نفس الاسم.



وقال رئيس المجموعة، ماجد بن سعيد النعيمي في بيان صحفي اليوم، إن سيتي ووك يحمل مفاجآت في التصميم والتشغيل وسيكون مركزًا فريدًا من نوعه، حيث يمتلك المكان مقومات تصميمية وتنفيذية وتشغيلية، لافتا أن المشروع سيكون نموذجًا لمراكز التسوق غير المسبوقة في مصر.

وقال أن المشروع يُعتبر أول درجة من درجات السلم التي تستهدفها مجموعة "هوريزون" خلال الخمس سنوات المقبلة، التي تشمل الانتهاء من تشييد 6 مراكز تجارية، في كل من الجونة والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الشيخ زايد.

ومن جانبه قال المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بارونز كورت المالكة لمشروع "أليكس ويست"، جمال مرسي، إن مشروع أليكس ويست تم إنشاؤه على مساحة 2 ونصف مليون متر مربع، ويتكون من مجموعة الخدمات السياحية والخدمية والسكنية"، بالإضافة إلى وجود أكبر مركز مؤتمرات في منطقة غرب مصر، وملعب جولف 18 حفرة.

وأشار إلى أن هناك بندًا خدميًا يتمثل في وجود نادي رياضي ومستشفيات ومدارس دولية، حيث تستكمل هذه المنظومة الخدمية بالاستثمار (الإماراتي-المصري) في المناطق التجارية والترفيهية، التي بدأت بإعلان المشروع التجاري "سيتي ووك".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة إنفينيتي فيجن، صالح الزرعوني، إن مشروع "سيتي ووك" يتميز بحضور أهم العلامات التجارية العالمية والترفيهية والخدمية في المطاعم وقطاع التجزئة والخدمات والأنشطة الترفيهية.

وأشار الزرعوني إلى أن الاستثمارات الجديدة ستوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفي السياقٍ ذاته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الاقتصادية الإماراتية إنفينيتي فيجن، هاني خليل، أن المجموعة اتخذت محافظة الإسكندرية كواجهة أولى لقبلة مشاريعها في مصر، التي ستبدأ بمشروع "سيتي ووك".