عائلة تعرض وظيفة براتب خيالي بشرط غريب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عرضت عائلة بريطانية فرصة عمل براتب يبلغ 52.5 ألف دولار في السنة، لمربية أطفال مهمتها العناية بابنتيهما الصغيرتين، ولكن اشترط الزوجان في الإعلان الذي نشراه على موقع «تشيلدرين كير» أن ترتدي المرشحة المناسبة للوظيفة زي إحدى أميرات ديزني، خلال قيامها بالعناية بطفلتيهما التوأم.



وذكرت صحيفة «سي بي إس سكرمنتو» أن العائلة تبحث عن مربية يمكنها لعب شخصيات مختلفة لأميرات ديزني كل شهر والالتزام بالشخصية صحيفة .

وعرض الوالدان دفع 52،500 دولار في السنة، وتغطية تكلفة جميع أزياء أميرات ديزني، كما ستحصل المربية على إجازة مدفوعة لمدة 25 يوماً في العام.