ملكة جمال روسيا تجرد من اللقب بسبب صورة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

سحبت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال روسيا اللقب من الملكة بسبب كذبها على اللجنة بخصوص حضور عدد من المناسبات بعد فوزها بلقب ملكة جمال روسيا بداعي المرض.

إلا أن منشورا على حسابها في موقع للتواصل الاجتماعي كشفها، لتجرد الروسية أليسيا سيميرينكو من لقب الملكة.

وتظهر سيميرينكو في المالديف في صورتها التي نشرتها على حسابها الرسمي، بعد أن اعتذرت عن حضور مناسبة مفروضة عليها من اللجنة المنظمة بسبب المرض.

لذا قررت لجنة منظمة لمسابقة ملكات الجمال في روسيا، تجريد ملكة جمال روسية من لقبها، بعد كذبها على اللجنة المنظمة، ومنحته لوصيفتها لتكرر حدوث ذلك، كما انها خالفت قانونا خاصا بالمسابقة بأن احتفظت بالتاج أكثر من المدة المحددة بعد انتهاء المسابقة.

من جهتها ردت سيميرينكو البالغة من العمر24 عاما، بأن اللجنة المنظمة تقود حملة دعائية ضدها.