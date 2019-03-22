فوائد مذهلة وغير متوقعة لتناول 10 غرامات مكسرات يومياً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجد باحثون من جامعة جنوب أستراليا أن تناول المكسرات يمكن أن يساعد في تعزيز وظائف المخ في الشيخوخة.

ودرس الباحثون تأثير تناول المكسرات في 4822 مشاركا ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاما.

وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يتناولون أكثر من 10 غرام من المكسرات يوميا لديهم وظائف أفضل في الدماغ، بما في ذلك تحسين التفكير والذاكرة والتفكير.

وقال الدكتور مينغ لي، الذي قاد الدراسة: "إن تناول أكثر من 10 غرامات (أو ملعقتان صغيرتان) من المكسرات يوميا، يحسن الوظائف الإدراكية لدى المسنين بنسبة تصل إلى 60 في المائة - مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون المكسرات".

في حين أن سبب هذه التحسن في وظائف المخ لا يزال غير واضح، ويشير الباحثون إلى أنه قد يكون مرتبطًا بتأثيره المضاد للالتهابات ومضادات الأكسدة الموجودة في الجوز.

وأضاف الدكتور لي: "من المعروف أن المكسرات غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف ذات الخصائص الغذائية التي يمكن أن تخفض الكوليسترول وتحسن الصحة الإدراكية.

"وفي الوقت الذي لا يوجد علاج لتراجع الإدراك المرتبط بالعمر، فإن ما يأكله الناس في شبابهم يوفر ينعكس إيجابا على صحتهم في الكبر".