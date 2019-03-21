مليونير يعرض وظيفة رائعة بمرتب خيالي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يبحث مليونير أسترالي يبلغ من العمر 26 عاماً عن مساعد شخصي للانضمام إليه أثناء رحلاته حول العالم، بحسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويسعى ليبري الآن إلى توظيف شخص ما ليتولى «أروع وظيفة في العالم»، بحسب التقرير، حيث سيعمل هذا الشخص مساعداً له مقابل 52 ألف دولار في السنة.

وأشار التقرير إلى أن جميع مصاريف المساعد الخاصة بالسفر ستكون على عاتق ليبري.

ويعمل ليبري بمجال التجارة الإلكترونية ويحقق أرباحاً بقيمة 120 ألف دولار شهرياً.

وقال ليبري إن الموظف الجديد يجب أن يكون جاهزاً للسفر إلى دول مختلفة كل بضعة أشهر.