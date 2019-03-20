من هي جميلة العلايلي التي احتفل بها "غوغل"؟

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يحتفل محرك البحث "غوغل"، الأربعاء، بالذكرى الـ112 لميلاد الشاعرة المصرية جميلة العلايلي، بوضع صورتها بشكل كرتوني على صدر صفحته الرئيسية.

ولدت الشاعرة جميلة العلايلي في 20 مارس 1907 في المنصورة، وانتقلت منها للقاهرة، لديها عدد كبير من الدواوين المنشورة تكتب لها منزلة فريدة في الحياة الشعرية المعاصرة، كما كانت لها مقالات شهرية في مجلة "الأهداف" تتناول قضايا الأخلاق والآداب والأمومة. كما كتبت أيضاً العديد من الروايات الطويلة التي يمتزج فيها السرد القصصي مع الشعر.

توفيت جميلة العلايلي في 11 أبريل 1991 عن عمر يناهز 84 عاماً.