كازاخستان تغيِّر اسم عاصمتها إلى «نور سلطان»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أيد البرلمان الكازاخستاني، في تصويت الأربعاء، اقتراح الرئيس الجديد للبلاد تغيير اسم العاصمة إلى «نور سلطان»، تيمناً بالرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، غداة استقالته المفاجئة بعد حكم استمر قرابة 30 عاماً.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «كازينفورم»، عقب تصويت البرلمان، أنه «تم تغيير اسم آستانا رسمياً، الآن، إلى نور سلطان».