بالفيديو.. جريمة "بشعة" لأم تجاه طفلها من أصحاب الهمم

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

أظهرت كاميرا المراقبة باحدى المستشفيات الأميركية بولاية فيرجينا فعل شنيع لأم تجاه طفلها البالغ من العمر خمس سنوات، حيث قامت الأم بحقن دمها في جسده، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن إليزابيث مالون 29 عاماً، قامت بتسميم ابنها وهو من أصحاب الهمم، بحقن دمها عبر فمه وأنفه، مبررة فعلتها أنها أرادت أن يحظى طفلها باهتمام الأطباء.

واكتشف الأطباء ما قامت به الأم بعد أن لاحظوا تدهور حالته الصحية بشكل مافجئ، ما دعاهم إلى مراجعة أشرطة كاميرات المراقبة المثبتة في غرفة الطفل.

وأوضح الأطباء أن الطفل دخل المستشفى جراء اصابته بنزيف مجهول الأسباب، ومكث بها لمدة شهرين قبل وقوع الجريمة.

وأضاف الأطباء الذين أشرفوا على علاجه أنه كان على وشك الموت، عندما حدثت الجريمة في أواخر 2018، إلا أنه تعافى وعاد إلى مدرسته بعد التأكد من شفائه تماماً.

واعتقلت الشرطة الأم التي لم تعترف بجريمتها في البداية حتى تمت مواجهتها بمقاطع الفيديو، فأنكرت إقدامها على تسميم ابنها، زاعمة أنها كانت تحقن طفلها بدمها، لدفع الأطباء إيلاء حالته مزيدا من الاهتمام.