بالفيديو.. سقوط أمطار على مناطق متفرقة في الدولة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

هطلت اليوم أمطار على معظم مناطق الدولة تراوحت بين المتوسطة والخفيفة. وشهدت دبي وضواحيها سقوط امطار خفيفة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

ومازالت السماء ملبدة بالغيوم مما يبشر بهطول المزيد من أمطار الخير خلال الساعات المقبلة.



وكان المركز الوطني للأرصاد حذر مستخدمي الطرق وقائدي السيارات بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظرا لتكون السحب الركامية التي قد يصاحبها سقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1500 متر أحيانا على مناطق متفرقة من الدولة وذلك حتى الساعة 8 من مساء اليوم.

فيديو للأمطار في هذه الأثناء على مناطق متفرقة من الدولة..#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/JEjemjh1SH — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 17, 2019