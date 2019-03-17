قليل من البيض أسبوعيا يدمر القلب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "الديلي ميرور" دراسة أميركية حديثة تحذر من الإكثار من تناول البيض مشيرة الى أن تناول 3 بيضات أو أكثر في الأسبوع، تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

وقالت الدراسة ان الأضرار التي يسببها تناول البيض بكميات كبيرة تعود الى أنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، وكجزء من نظام غذائي صحي، يحتاج الناس إلى استهلاك كميات أقل من الكوليسترول ليصبحوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والموت بعمر مبكر.

وقام الباحثون ضمن الدراسة بتحليل الوجبات الغذائية والنتائج الطبية لما يقرب من 30 ألف مشارك لمدة 17 سنة ونصف تقريبا.

وكشف تحليل للنتائج أن الأشخاص الذين يتناولون 3 - 4 بيضات أسبوعياً يعانون من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 6 في المائة أكثر من غيرهم، ويعتبرون معرضين للموت المبكر بنسبة 8 في المائة أكثر من الأشخاص الذين لا يتناولون هذه الكمية من البيض في الأسبوع، بحسب التقرير.

ويعد صفار البيض واحدا من أغنى مصادر الكوليسترول بين جميع الأطعمة التي يتم استهلاكها بشكل شائع؛ حيث تحتوي بيضة واحدة كبيرة على نحو 186 ملليغراما من الكوليسترول.

ولا ينصح الباحثون بالتوقف عن استهلاك البيض، لكنهم يحثون محبي البيض على الانتباه للكميات التي يتناولونها.