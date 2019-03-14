سارق يدهش الجميع

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

دهش صاحب محل للمجوهرات في ولاية بيهار الهندية عندما تعرف على سارق أقراط مرصعة بالألماس، خلال مشاهدته للفيديو الذي صورته كاميرا المراقبة لديه.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" ، أن الحادث وقع في 4 مارس الجاري، عندما لاحظ صاحب متجر الألماس، ديراج كومار، اختفاء الأقراط المرصعة بالألماس، التي تبلغ قيمتها 23 ألف روبية .

وشك كومار بداية في موظفي المحل، الذين يعملون لديه، فلجأ لفيديو الكاميرا الأمنية ليستعرض ما صورته في اليوم السابق للسرقة.

وشاهد صاحب المتجر لقطات الفيديو بانبهار شديد، لدى رؤيته جرذاً تسلق رف المجوهرات قرابة الساعة الـ 11 ليلا، وأمسك بعلبة صفراء فيها الأقراط المرصعة واختفى في لحظات.

وقام عمال المتجر بتفتيش المبنى بعناية فائقة لكنهم لم يعثروا على القطعة المسروقة.