فاعل خير «غامض» يضع المال تحت أبواب المنازل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وضع متبرع مجهول، مغلفات تحوي أموالاً في صناديق بريد أو تحت أبواب منازل سكان قرية فيارامييل الصغيرة شمالي إسبانيا.

ومنذ الأسبوع الماضي، تلقى 15 شخصاً تقريباً في القرية، مغلفات تحوي مبالغ تصل إلى 100 يورو.

ويحاول السكان البالغ عددهم أكثر من 800 شخص، معرفة السبب وراء تلقي مجموعة معينة فقط تلك المغلفات.

وقالت نوريا سيمون رئيسة البلدية: « تحن محتارون لأننا لا نعرف من أين تأتي هذه الأموال أو من هو المتبرع»، مضيفة «لا نعرف ما هو الهدف منهلا نعرف من أين تأتي الأموال ومن المتبرع أوالهدف؟».

وذهب بعض السكان إلى الشرطة والمصرف للإبلاغ عن الأموال التي تلقوها، والتأكد من أنها غير مزورة، وبالفعل كانت حقيقية.