طالبة أردنية تفوز بمليون دولار في مطار دبي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فازت الطالبة الأردنية تالا (20 عاماً) بمليون دولار في سحب مسابقة «مليونير الألفية» الذي أجرته أمس، سوق دبي الحرة في صالة «كونكرس سي» بمطار دبي الدولي.

أجري السحب بحضور كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وسينيد السباعي، نائب الرئيس الأول للتسويق، ومايكل شميدت، نائب الرئيس الأول لدعم التجزئة.

وشكرت تالا سوق دبي الحرة على «مفاجأة العمر» التي لم تتوقعها على الإطلاق، وأشارت إلى أنها حصلت على تذكرتها المحظوظة خلال رحلة العودة مع عائلتها من دبي إلى عمان. وبذلك تنضم تالا إلى قائمة من 10 أردنيين حالفهم الحظ بالفوز بالجائزة منذ إنشائها في عام 1999.