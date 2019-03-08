حقيقة وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نفت الدكتورة منى حلمي، ابنة الكاتبة المصرية نوال السعداوي، ما تردد من أنباء عن وفاة والدتها، التي تمر بحالة صحية حرجة، خاصة بعدما أجرت عملية مياه بيضاء وزرع عدسة بالعين، في الأسبوع الماضي، إلا أن حالتها ازدادت سوءًا، ومن المرجح أن يتدهور بصرها.

ونشرت منى، بيانًا مطولًا عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، قالت فيه : ”أمي نوال السعداوي بخير وصحة وتمارس حياتها الطبيعية، وكتاباتها، وكل ما يثار من إشاعات حول حالتها الصحية ورحيلها، كذب وإشاعات مغرضة حاقدة مغلولة"

كانت الكاتبة المصرية صفاء الليثي، قد نشرت خبر وفاة السعداوي على صفحتها في "فيس بوك"، والذي تداوله لاحقًا ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي،

ونوال السعداوي هي كاتبة وروائية مصرية وطبيبة أمراض صدرية ونفسية، من مواليد 1931، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص،.