بالفيديو.. محمد بن راشد: كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المرأة بمناسبة يومها العالمي، والذي يصادف يوم غد، قائلا كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" غدا يوم جميل .. يوم المرأة العالمي. . نحتفي بها أماً وأختاً وبنتاً .. وشريكة في التنمية .. وزميلة في المسيرة .. كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم".

وأرفق سموه التغريدة بمقطع فيديو يقول فيه إن المرأة هي نصف المجتمع وأننا كما نحن نحتاج الرجل فإننا نحتاج إلى المرأة. مبشرا بأنه في السنين القادمة ستكون نسبة تمثيل النساء في مجلس الوزراء 50%.

#محمد_بن_راشد: غدا يوم جميل .. يوم المرأة العالمي. . نحتفي بها أماً وأختاً وبنتاً .. وشريكة في التنمية .. وزميلة في المسيرة .. كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم . #WomensDay2019 #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/ZN1pBF83BS — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 7, 2019